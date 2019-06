Sofía Aragón de Jalisco ganadora de Mexicana Universal 2019

View this post on Instagram

Se llegó el día, por fin veremos quién será la que nos represente en el próximo Miss Universo, hoy solo quiero agradecer a Sofía Aragon por dejarnos entrar en su corazón, en su vida y por brindarnos aunque sea poquito de su tiempo algunas veces, para contestar los mensajes y buenos deseos que le brindamos. Sea cual sea el resultado nosotros nos sentimos sorprendidos y satisfechos con TODO lo que hiciste desde aquel dia en el que se te designó. Como saben cada año nosotros apoyamos a la ganadora haciendo esta página su espacio rumbo a Miss Universo, esta vez nos anticipamos por lo entusiasmados que nos sentíamos con Sofía y por la ilusión que despertó en nosotros, fue como un regalo después de dos años de mala racha, ver a una reina tal cual la actual agencia IMG gusta, y aquí estamos ahora a unas horas de saber y estamos casi seguros que tu serás la siguiente Mexicana Universal 👑⭐️ Te deseamos toda la suerte del mundo nuestra bella escritora, lo hiciste excelente, hoy nos queda únicamente aplaudirte y felicitarte. YA GANASTE 🙌🏼👏🏻