"Estuvimos a segundos de morir": Pancho Saavedra relata traumática experiencia que vivió junto al 'Catador'

Momentos de terror fueron los que vivió el animador Pancho Saavedra junto al equipo de Lugares que Hablan, cuando en medio de unas grabaciones para el programa se enfrentaron a una traumática experiencia que casi les costó la vida. El hecho ocurrió la semana pasada, cuando tuvieron una inesperada caída desde un kayak en la desembocadura del río Biobío.

"Es lo más fuerte que hemos vivido en siete años de programa. La sensación de que estuvimos a segundos de morir, la desesperación de estar en el agua y no poder salir, no se la doy a nadie", contó el animador a La Cuarta, explicando que tanto él como su compañero David Liempi, también conocido como el 'Catador', quedaron en estado de shock.

"Debimos suspender la grabación ese día y hemos andando con mucho susto. Estamos con un cuadro de estrés post traumático, porque fue súper delicado", agregó.

Sin embargo, Liempi fue el que más sufrió con la experiencia. "Es verdad eso que dicen que la vida se te puede ir en un segundo. En un momento estábamos bajando por los rápidos del río Biobío y casi instantáneamente después metidos en un remolino que nos chupaba. Cada uno intentaba luchar por salvarse, pero siempre pensando en el otro. Pancho se desenvuelve mejor que yo en el agua, sabe hasta bucear, yo nada", dijo.

"Recuerdo el momento y de verdad que voy a pensar dos veces antes de acercarme al agua nuevamente. Algo que hay que estar claro, es que se deben tomar las medidas necesarias al practicar deportes extremos como este, cumplir con las medidas de seguridad y si el experto te dice que algo no se puede hacer, no se hace y punto", sostuvo.

La caída

Según explicó Pancho Saavedra, la tensa situación se dio en un momento de distracción durante las grabaciones del episodio que será transmitido este sábado.

"Cuando nos caímos del kayak, fueron los segundos más largos de mi vida. Algo me defiendo en el agua, pero ‘El Catador’ no, y por instinto de vida, tiraba a hundirme. Igual, en un momento me agarró una corriente y él me sacó de un tirón. Ambos estábamos preocupados. El uno por el otro", detalló.

"Nos costó decidir si mostrábamos las imágenes o no (…) Pero decidimos mostrarlo porque también sirve para tomar conciencia de que los deportes extremos siempre deben hacerse con servicios certificados", advirtió.

