Mujer fue discriminada y rechazada para un puesto de trabajo por su 'enorme' trasero

Una mujer fue discriminada por otra mujer y rechazada para un trabajo por tener un cuerpo voluptuoso.

La conversación que se viralizó en las redes muestra cómo la mujer de recursos humanos le dice a la amiga de la chica, quien se la recomendó, que no será contratada por su trasero.

"Oyeee, qué te pasa, ya vino la chica que recomendaste", dijo la mujer encargada de reclutar al personal de la empresa a la amiga de la mujer.

"En serio, que bueno que le hablaron, que tal le fue", le dice la amiga ingenua de la respuesta que recibiría.

"No inventes era para contabilidad no para un teibol", dice la reclutadora, a lo que la amiga le responde "por qué, de qué hablas, Fabi no es así ni viste mal ni es vulgar, no entiendo por qué dicen eso".

Y fue cuando la mujer de recursos humanos la sorprendió con la verdad de por qué no sería contratada su amiga.

"Venía vestida bien, formal y así, pero no inventes amiga pinches nalgotas. Neta no podemos tener eso en la oficina y no es mal plan mío en serio, pero vieras como se pusieron todos desde que entró", fue la explicación de la trabajadora.

A lo que la amiga respondió indignada "es neta? te cae que por eso no la contratarán, no inventes Claudia, eso no tiene nada que ver, pásala con el director y que él decida, si te gusta su perfil, no veas su cuerpo wey".

Y recibió una respuesta aun más indignante. "Si tiene el perfil que buscamos pero neta será un problema, la gente no puede trabajar así amiga. El perfil físico es importante y las de aquí somos más normalitas. ¿Pasarla al director?, noo. Descartada mejor amiga y te lo quise decir para que no te sientas porque quizás Fabiola notó mi cara y actitud".

La amiga finalizó la conversación dejándole una gran lección a Claudia. "Que te digo, no saben de la persona que se pierden, neta, y que lástima que no veas más allá de sus nalgotas".

Este hecho ha generado indignación en las redes, pues es difícil de creer que una mujer perjudique de esta manera a otra, en lugar de apoyarla.

Te recomendamos en video