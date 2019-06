Kika Silva desmiente intervención en sus pómulos tras polémica foto: "Sería lo último que haría"

El pasado fin de semana, estalló una gran polémica en redes sociales debido a una serie de fotografías compartidas por Kika Silva. En ellas, la deportista luce un rostro bastante definido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus prominentes pómulos que, según observaron sus seguidores, habrían sido intervenidos estéticamente.

"Kika eres hermosa, no te hagas nada en la cara. Tus pómulos están muy raros, como que te hubieses inyectado botox. No por favor. Eres preciosa! Saludos!", fue uno de los tantos comentarios que recibió en la publicación. No obstante, Kika Silva desmintió haberse realizado un retoque en la zona.

"me ha pasado varias veces que dicen en fotos mías que hay operación y eso. A la gente le gusta buscarme operaciones. La verdad es que ya no me sorprende", dijo en conversación con Página 7.

"Me llama la atención que siempre en producciones de fotos o imágenes que subo la gente me comenta que estoy muy gorda o muy flaca, que me veo más vieja o muy niña. Una persona dice algo y todos empiezan a comentar", agregó la animadora de Proyecto Arca en Canal 13C.

Además, sobre sus pómulos aseguró que "ponerme cachetes sería lo último que haría", y que "he tenido tanto toda mi vida que, de hecho, era mi tranca cuando era chica".

Te recomendamos: