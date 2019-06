Gala bailarines de "Rojo": Jazz Torres gana la tercera temporada con espectacular presentación

La tercera temporada de Rojo está llegando a su fin. Después de tres meses, anoche, se llevó a cabo la gala final en categoría bailarines. A la instancia llegó Pía Weidamann, Bastían Retamal y Jazz Torres.

La primera en presentarse fue Weidamann con el musical "Fantasía Oriental", le siguió Bastián con el musical "Un ángel caigo" y, por último, se presentó Jazz con el musical "La Orquesta". Los tres participantes competían para pasar a la siguiente etapa de la gala. Finalmente, Pía se quedó con el tercer lugar.

La bailarina fue eliminada pero volvió a Rojo para llegar a la final. En su presentación tuvo buena calificación por parte del jurado. Sin embargo, no pudo seguir avanzando. Finalmente, obtuvo el tercer lugar con nota 6,1. Con este logro, ganó un millón de pesos. Pía sólo tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le ayudaron a llegar a esta instancia.

Bastián y Jazz se enfrentaron en la etapa final. Retamal se quedó con el segundo lugar con el musical "Viva Elvis". Su calificación fue de un 6,3. El bailarín ganó cinco millones de pesos por el puesto que consiguió.

Jazz Torres, la favorita del público, se convirtió en la gran ganadora en la categoría bailarines de la tercera temporada de Rojo. El Musical "Baila Caporal" fue el que la llevó a quedarse con el primer lugar. Obtuvo un 6,6 de promedio y ganó 10 millones de pesos como premio.

"Una vez fui a la casa de Claudio Puebla, que fue ganador de Rojo, y en su mueble tenía un galvano. Y dije: 'algún día voy a tener uno así'. ¡Y lo logré!", dijo emocionada Jazz Torres.

La bailarina se llenó de elogios. Incluso, Illapu la felicitó. Jazz musicalizó su última presentación con la agrupación nacional. De inmediato, la histórica banda le dedicó unas emotivas palabras a través de Twitter. "Volaste muy alto con la tremenda magia de tu danza, mezcla de lo moderno y las raíces hermosas de nuestro pueblo", publicó.

Mira aquí la aplaudida presentación de la gran ganadora de Rojo:

La presentación Jazz Torres se llenó de elogios en redes sociales. Los seguidores del programa destacaron su gran profesionalismo y entrega.

La jazz tiene el mérito de venir de la calle. Del urbano. No la comparen con Hernán que es un clásico, es baile puro, sublime y delicado. Jazz es huracán, es la rebeldía del q no tiene nada más q talento. Hernán bailando es volar. Jazz bailando es huracán. #RojoGalaBailarines

Me atrevo a decirlo: Jazz es la mejor bailarina que ha pasado por Rojo 🙌🏼♥️ #RojoGalaBailarines

#RojoGalaBailarines WEON MEDIO SHOW SE PEGÓ LA JAZZ TE JURO QUE ES LO MEJOR QUE HE VISTO EN LAS TRES TEMPORADAS, LES JURO QUE SI EL JURADO NO LE PONE 7 NO SÉ QUÉ QUIEREN ESTOY PAL HOYOOOOO

— xavi (@xaviii1718) June 18, 2019