Fritanga revela sus planes fuera de "Resistiré": "Quiero hacer un negocio"

El pasado domingo se vivió una emotiva jornada en el reality Resistiré, luego que Felipe Urra, más conocido como Fritanga, decidiera abandonar el encierro. Les traigo una "noticia triste para ustedes", dijo el conductor, agregando que una de las personas más queridas y "noble" dejaría el refugio. "Esa persona es Fritanga", reveló ante la sorpresa de sus compañeros.

"Me cuesta hablar, ha sido una dura experiencia. Tengo algo importante que hacer afuera, unos cambios y necesito estabilidad. Yo quería llegar hasta el final, pero se puso ‘cuática’ la cosa", dijo el joven de 26 años antes de partir. Y pese a que el capítulo recién se emitió, lo cierto es que el youtuber lleva cerca de dos meses fuera del reality.

Consultado por las razones que motivaron su salida, reconoció que se fue porque extrañaba a su familia. "Echaba mucho de menos y ya estaba aburrido. Igual lo pasé bien, estuvo bonito, pero estar sin comida aburre. Cuando me llamaron los niños (sus amigos, cuando recibió un premio dentro del reality) me quebré. Hablé con mi primo, el ‘Mataperros ‘y el ‘Chico Nano’. Después me vinieron los bajones. Pero creo que igual enseñé varias cositas lindas como el respeto por las mujeres pese a todo y el respeto entre los compañeros", dijo en conversación con LUN.

Respecto a lo primero que hizo al salir del reality, comentó que fue a ver a su mamá a Copiapó. "Lo primero que hice fue abrazar a mi familia, compartir con ellos. Me estaban esperando con comida casera", señaló, revelando que está construyendo un segundo piso en su casa para distraerse un poco.

Además de disfrutar a su familia, Fritanga ha estado participando en algunos eventos. Sin embargo, admite que tiene otros planes en mente ya que "esto no es para hacerse millonario". En este contexto, confiesa: "quiero poner un negocio., poner una pyme chiquitita y empezar de a poco como todos no más. La idea de todo esto es buscar futuro para tener algo estable".

