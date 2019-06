Esposo de Javiera Suárez cuenta su historia de amor con emotiva carta: "Lo haría mil veces de nuevo"

A días de la muerte de Javiera Suárez, su esposo Cristián Arriagada, apareció en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a la periodista.

En la publicación, confesó que si bien no hay manera de prepararse para la partida de la persona que amas, lo ha aceptado y realizado un gran esfuerzo para mantenerse firme para el hijo que tuvieron ambos: Pedro Milagros.

Además, prometió vivir el día a día y esforzarse para seguir con su legado. Palabras que complementó con una conmovedora carta en la que contó su historia de amor.

"Como esta imagen te recuerdo, siempre sonriendo, entregando amor y alegría. Aún no logro comprender tantas cosas, y aunque siempre supimos que esto podía pasar, no hay forma de prepararse emocionalmente para la muerte de la persona que amas. Lo acepto y hago un esfuerzo por mantenerme firme para Pedrito. Estoy feliz de haber podido ser parte de tu milagro y sobrecogido con las infinitas demostraciones de cariño que he recibido. Te prometo vivir el día a día como nos enseñaste haciendo que valga la pena. Con Pedrito Milagros haremos un esfuerzo para vivir a la altura de la tarea que nos dejaste y continuar tu legado. Te amo para siempre mi Javiera! Te amo para siempre", escribió junto a la misiva.

Su mensaje comenzó contando cómo su padre la conoció y le contó acerca de ella. Una mujer con la que cinco años después se encontró, casi como si estuvieran destinados a hacerlo. Luego habló sobre el momento en que descubrió que serían papás y la posterior noticia que les cambió la vida: la detección de un quiste que en realidad era un cáncer que estaba esparcido por todo su cuerpo.

Pese al diagnóstico, contó que siguieron adelante con el embarazo y apostaron por la vida de ambos. Habló sobre cómo su esposa le ganó al cáncer al aceptar que la muerte es parte de la vida. "La Javiera descansa en paz y hoy cuida de todos nosotros. Vamos a estar bien. Te amo para siempre. Estoy seguro nos volveremos a encontrar", cerró.

