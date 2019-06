"Resistiré": Aída Nízar interviene en el triángulo amoroso entre Tere, Fede y Gabriel

En el capítulo de ayer, se vivió un tenso momento en "Resistiré". Los participantes estaban haciendo una dinámica, en donde tenían que expresar sus sentimientos a través de cartulinas, de forma escrita. La persona a la que iban dirigidas las palabras, tenía que leer en voz alta el mensaje.

El conflicto se vivió luego de que Fede Farrel se dirigiera a Tere Kuster. Recordemos que el lunes ingresó al reality Gabriel Martina, pareja de la modelo fuera del encierro. El argentino la encaró por la relación que había mantenido con Fede dentro del programa, desatando una serie de encuentros y emociones.

¡Quedó la grande! Pareja de Tere Kuster ingresa a "Resistiré" y la encara por infidelidad Gabriel Martina llegó a ponerle fin al romance entre Tere y Fede

En la actividad que estaban realizando, los dos pretendientes le escribieron a Tere. "Sin que me hables, entiendo por lo que has pasado, y lo entiendo y lo acepto", fueron algunas de las palabras que le dedicó Martina, ex rostro de programas juveniles.

Pero fue Fede el que logró emocionar a la trasandina."Acá voy a estar esperándote. Por eterno que sea el invierno, el verano en tu interior siempre será invencible. No te cuestiones, no te culpes, no te dejes caer. Por mi parte, lo estaré dejando todo por vos", sostuvo el músico.

Sin embargo, el sensible momento llegó a su fin cuando la española Aída Nízar le dijo a la modelo que se respetara primero a sí misma. "Que triste, Aída, que no puedas respetar a una persona que está abriendo el corazón ante una situación suya, no tuya. Nadie está hablando de ti", la increpó Facundo, quien conduce el reality junto a Diana.

La abogada, lejos de calmar los ánimos, le responde: "La mayor falta de respeto que ha habido aquí ha sido una persona que ha entrado con novio y se ha aliado con otro". Facundo le dice que él pensaba que era una persona más inteligente. "¿Qué sabes tú la historia que tenían ellos?", agrega. Mientras Tere hablaba, Aída se retiró de la dinámica.

¿En qué están? Esta es la vida de los participantes de"Resistiré" fuera del encierro Aunque el programa se sigue transmitiendo, los ex integrantes ya no están dentro del reality

Te recomendamos: