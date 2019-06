¿Era su pololo? Raquel Argandoña responde con molestia tras ser vinculada con apuesto galán

Hace unas horas, Raquel Argandoña remeció las redes sociales luego de publicar la fotografía de un apuesto galán en su cuenta de Instagram. "Nunca pensé que venías y estaba en pijama. Ya me conoces", escribió junto al registro, en el que aparecía un hombre sentado sobre el mesón de su cocina, y que posteriormente eliminó de la red social.

Pese a que estuvo solo unos momentos en la red, esto bastó para que los seguidores de la opinóloga lanzaran sus propias observaciones e incluso la felicitaran por su conquista, a quienes calificaron como "guapo", "mino" y "bombón". Todo, pensando en que se trataba de su pololo 17 años menor, de quien ha hablado en reiteradas ocasiones tanto en el matinal Bienvenidos, del que recientemente fue desvinculada, como en su programa radial Sin Límite, de Radio Agricultura.

Sin embargo, las presunciones no cayeron nada bien a Raquel Argandoña, quien aclaró el tema en su programa de radio junto a Paty Maldonado. "¿Por qué no averiguan? Ese es un amigo. Yo a mi pareja —ya aprendí la lección— nunca más lo voy a mostrar en redes sociales. Ni siquiera lo voy a nombrar en televisión porque quiero que me dure. Estoy haciendo esfuerzo, entonces no voy a cometer ese error (…) Solo mi entorno más íntimo lo conoce", dijo.

De esta manera, desmintió que la fotografía fuera de su pololo y aclaró que solo se trataba de un amigo. Además, aprovechando la oportunidad, contó que se reconcilió con su pareja, luego que este se molestara por unas declaraciones que hizo la opinóloga sobre su exesposo Hernán Calderón, en su canal de YouTube.

"La ‘Kel’ me pregunta ‘de todos tus ex, ¿con cuál te pegarías un remember?’. Una dice, ‘ah, bueno, con tu padre’, pero es una cosa como simpática. Nunca pensé que iba a ofender a la otra persona, nunca me había portado tan bien como ahora. Entonces, al final una se tiene que portar mal porque el resultado es el mismo", explicó.

