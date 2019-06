¿Volvieron? Raquel Argandoña presenta a su galán 17 años menor y se llena de halagos

Raquel Argandoña no para de hacer noticia. La semana pasada fue desvinculada del matinal de canal 13 Bienvenidos, causando especulación por las razones de su despido. Finalmente, en su canal de YouTube que estrenó hace unos días, la "Quintrala" aclaró la situación:

"Me despidieron porque a un alto ejecutivo del canal, bueno, el que manda Canal 13, no le gustan las mujeres con personalidad. La televisión sigue siendo un patriarcado y desde que llegó al canal, yo siempre supe que no le gusté. Yo sabía que tenía más o menos los días contados", sostuvo.

También se especuló que había hecho un "pacto de silencio" con Canal 13 por una millonaria suma y que llegaría a Mega. No obstante, la comunicadora desmintió los hechos.

Pero no sólo ha dado de hablar por su vida laboral. En Sin Límites, programa radial que tiene con Patricia Maldonado, la ex panelista de Bienvenidos dijo que había terminado la relación con su pareja 17 años menor. Este quiebre había ocurrido por una broma que hizo en el video 30 cosas sobre mí. Kel Calderón, su hija, le pregunta con cuál ex tendría un "remember". Ella responde que con el abogado Hernán Calderón, padre de sus hijos, en tono de humor.

Esta situación no le cayó en gracia a su pareja. Tuvieron una discusión y no se hablaban desde el jueves pasado. Sin embargo, parece que se reconciliaron. La "Raca" publicó una fotografía del galán de 43 años en su departamento. "Nunca pensé que venías y estaba en pijama. Ya me conoces", escribió junto a la imagen.

Los comentarios no se hicieron esperar. En su mayoría, felicitaron a Raquel por su relación. Además, los seguidores elogiaron a su pareja, calificándolo como "guapo", "mino" y "bombón". Incluso, le preguntaron si tenía un hermano gemelo para presentar.

Si bien el registro causó sensación en redes sociales, ya no aparece la fotografía de su cuenta de Instagram. ¿Habrán vuelto a estar juntos?

