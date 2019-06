Sorpresa en "Verdades Ocultas": Rocío no quiere "ayudar" a Rafael a morir en paz

Esta semana en Verdades Ocultas, Rafael supo que le aceptaron la solicitud de eutanasia. El abogado quiere irse lo antes posible a los Países Bajos para realizar el procedimiento y morir de la mejor manera posible. Recordemos que la pareja de Rocío padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular.

Después de su última crisis, su parálisis muscular empeoró. Se encuentra postrado en una cama y le cuesta hablar bien. El abogado ya no quiere seguir viviendo así. "Quiero una despedida digna", le dijo a Rocío en el capítulo anterior.

¡Rafael tiene permiso en los Países Bajos para somterse a una eutanasia! ¿Qué hará Rocío con su marido? #VerdadesOcultas >> https://t.co/oFMDo7CEOv pic.twitter.com/2CDVmab708 — Verdades Ocultas (@VerdadesMega) June 11, 2019

Rafael le pidió a Rocío que lo acompañara en el proceso, pero Rocío se negó. No quería participar en la muerte de su esposo. "No vamos a hablar más de esto, yo no te voy a ayudar a morir. Mi amor, por favor, no me pidas eso. Yo no te quiero perder", le dice Rocío.

Rafael le pide que no sea egoísta. "Mi amor, hay otras opciones", le responde la ex presidenta de la junta de vecinos del Pasaje Nueva Esperanza. Rocío le promete que van a salir adelante. Además, le dice que lo que le está pidiendo es sancionado por ley. Rafael se justifica diciendo que en Holanda la eutanasia es legal. Pero Rocío sigue en negativa. "Yo no voy a ser la responsable de tu muerte", concluye tajantemente.

Ante el rechazo de Rocío, los seguidores de la teleserie están esperando ver qué decisión toma Rafael. ¿Le pedirá ayuda a alguien más para lograr su objetivo?

Giro en "Verdades Ocultas": Nuevo vecino llega a remover el Pasaje Nueva Esperanza Cuando Tomás salga de la cárcel, se irá a vivir junto a su amigo Nicolás y Claudia

Te recomendamos: