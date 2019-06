¡Quedó la grande! Pareja de Tere Kuster ingresa a "Resistiré" y la encara por infidelidad

Ayer se vivió un momento de infarto en Resistiré. Al encierro, ingresó Gabriel Martina, pareja de Tere Kuster fuera del programa. Este hecho llegó a ponerle fin a la historia de amor que tenía la modelo argentina con Fede Farrel dentro del reality.

Martina y Kuster llevaban cinco años de pareja cuando la rubia ingresó al reality de Mega. Dentro del encierro, comenzó una relación con su compañero Fede. Sin embargo, todo esto se acabó. Gabriel entró a Resistiré a encarar a Tere por su infidelidad.

En el capítulo anterior, la pareja de argentinos se encontraron y discutieron sobre la situación que estaban viviendo. Entre lágrimas, el ex chico Yingo le decía a Tere que no tenía por qué perdonarla, si ella era así.

Antes de entrar al encierro, Gabriel habló con Diana, conductora del programa, y sostuvo que no terminaron su relación antes de que la trasandina ingresara a Resistiré. "No entiendo nada", afirma.

Dice que puede entender que necesitara contención, pero no a la semana de ingresar. "Siento mucho amor pero abrazado al dolor", comenta al referirse a los sentimientos que siente por ella. "Es difícil borrar cinco años, tantos sueños y proyectos", agrega. Además, señala que hasta habían pensado en convertirse en padres.

Fede y Gabriel también tuvieron un encuentro. Se abrazaron y el ex participante de programas juveniles le dijo que ninguno de los tres tenía la culpa de lo que estaba pasando. "Por un lado me destruyó y por otro (lado) me digo: bueno, tuvo alguien con quien luchar acá adentro", le señala. Cuando Farrel le pregunta qué hablaron, Martina le responde: "Me dice que me ama y que por otro lado está con vos".

A pesar de la infidelidad, la pareja que llevaba más de cinco años juntos continuó su romance fuera del encierro luego de finalizar el reality.

El capítulo de anoche estuvo entre los más comentado en redes sociales, haciendo alusión al triángulo amoroso entre Tere, Fede y Gabriel.

Aprendan chilenos y chilenas eso que hizo fede y Gabriel es de hombre. No ha dar ofreciéndose como puñaladas y balazos llorar no te hace menos hombre #MeMataste — MEMO GARRIDO🎮👑🦏 (@Memo_boys) June 11, 2019

#MeMataste #RESISTIREMTV GENTE ESTE CAPITULO MARCO UN ANTES Y DESPUÉS EN LAS RELACIONES AMOROSAS PLANETARIAS, SI NO VAS A RESCATAR A LA MINA MÍNIMO EN UN HELICÓPTERO ESTAS CAGAO, COMO DIJO UN CRAK POR AHÍ POR BAJO HAY QUE PARTIR CON UN COHETE ESPACIAL O SINO CAGASTE… — Opinologo (@Opinologo_SF) June 11, 2019

A Tere la aman dos hombres y lloran por ella mientras a mí me dejan en visto #memataste — Feña Núñez Ramírez (@FernandaaNunez) June 11, 2019

Ni Pablo neruda ni arjona tienen frases como las que se pegó Gabriel #MeMataste — Anna (@Anna37857042) June 11, 2019

#MeMataste Parece teleserie.. Falta que tere pierda la memoria y fede quede ciego.. — Francisco Mena (@reivajanem) June 11, 2019

#MeMataste comparte este Gabriel si quieres un hombre así en tu vida 😋

Me matas corazón pic.twitter.com/HSPNN6zbzH — magallanica (@Tamy08315343) June 11, 2019

Nunca antes visto, el gorreado consolando a la adultera, luego el patas negra consolando al gorreado 😂 #MeMataste — Esteban! (@EstebanAvilesM) June 11, 2019

Desde Messi que no veia sufrir tanto a un Argentino!#MeMataste pic.twitter.com/zhm7tqC8z6 — Franciso Elso K. (@franckelso) June 11, 2019

No estaba tan bueno un drama desde esto #MeMataste pic.twitter.com/UN7AGvJSh0 — Kiqee Gallardo (@_kiqee_) June 11, 2019

