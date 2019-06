Bárbara Lackington tras participación en "MasterChef": "Me han amenazado de muerte"

La cuarta temporada de MasterChef trajo consigo a varios personajes nuevos, los que no han estado exentos de controversia. Uno de ellos fue Bárbara Lackington, la modelo de 19 años, que ha saboreado el lado bueno y malo de estar en televisión.

Debido a su participación en el espacio de cocina, la joven ha sido catalogada como "polémica", "conflictiva", "odiosa", e incluso como "la villana" del programa de Canal 13. Sin embargo, estos conceptos son solo parte de los comentarios que recibe y con los que ha tenido que lidiar capítulo tras capítulo.

En conversación con La Cuarta, la joven dio a conocer el calvario que ha estado sufriendo producto de la exposición, debido a que muchas de las reacciones han traspasado las barreras de la televisión, convirtiéndose en insultos y amenazas que recibe en redes sociales.

"Corrí el riesgo que corremos todos los que entramos en la tele, que es que hay gente malintencionada", dijo. "He bloqueado a dos personas, porque me mandaban mensajes internos, me hacían llamadas por Instagram, algo muy acosador", agrega.

Respecto al nivel de acoso, Bárbara Lackington cuenta que incluso ha recibido amenazas de muerte. "Me han incitado mucho al suicidio, hasta me llegó un video de Youtube para aprender a suicidarme…. Por otra parte, en cuanto a amenazas de la gente, he tenido una, que fue uno de los que bloqueé…. Me dijo que si me veía en la calle me iba a violar y después me iba a matar", confesó.

Consultada por cómo estos comentarios la afectan, la modelo solo tuvo palabras para sus detractores. "A esas personas que me odian o no les caigo tan bien, si van a criticar por cómo soy en el programa de televisión, que vayan a una foto mía directo de MasterChef a decir todo lo que quieran, pero no se metan a mi perfil personal, porque ahí yo trabajo y eso me perjudica".

"Esto es un personaje y, claro, yo me veo y digo … ¡uta la hueona pesada! Nunca en el programa me han incitado a decir algo, pero sí en las entrevistas a veces te preguntaban tres veces lo mismo, porque la respuesta que una daba no era lo que les gustaba, con tal de generar más polémica. Hay cosas que están editadas", señaló, explicando que a veces ha sido sacada de contexto.

