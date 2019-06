Alexandra Monsalve tras romance con Ariel Levy: "Yo creo que un hermano besa mejor"

Tras abandonar el encierro, Ariel Levy se ha visto involucrado en varias controversias relacionadas con su vida amorosa. La más reciente, vino de la mano de Alexandra Monsalve, con quien tuvo un fugaz romance en el reality Resistiré.

En conversación con Intrusos, la modelo se refirió a la breve relación que mantuvieron en el programa de Mega. Sin embargo, no tuvo la mejor opinión sobre el actor.

"Realmente no es que le tenga mala a Ariel, porque finalmente él, dentro de lo que duró me brindó apoyo, me daba calorcito en la noche, pero tampoco él se podía calentar si supuestamente habían terminado con la novia. Él tampoco se podía poner de manilargo conmigo", dijo en un comienzo, reconociendo que se sintió atraída por las conductas caballerosas del actor.

"Por eso me gustó Ariel aparte, porque a mí no me gustan los hombres jóvenes, y él era como el más maduro", explicó, detallando que con el paso del tiempo se cansó de la dinámica que mantenían dentro del encierro, debido a que no había tanta cercanía entre ambos. "Me parecía too much. Yo creo que un hermano besa mejor", aseguró.

En defensa del actor, Michael Roldan le preguntó si acaso las malas condiciones higiénicas que tenían dentro del reality, influían en que él no quisiera besarla de manera más apasionada. Sin embargo, Alexandra Monsalve rechazó la opción, indicando que ellos sí tenían cepillo de dientes para asearse.

Consultada por si se sintió utilizada por Ariel Levy para ganar protagonismo en el programa, la modelo respondió afirmativamente. "Sí. Y me arrepentí luego. Dentro del encierro lo sentí, luego me arrepentí. De pronto era que él no estaba muy claro con todo lo de su ex novia, pero luego que salgo y veo todo lo que he visto, definitivamente me doy cuenta que Ariel hizo muy bien su estrategia, lo felicito. Finalmente, si no hubiera sido por la relación de nosotros, ningún brillo el hombre", dijo.

Daniela Nicolás tras tenso encuentro con Ariel Levy: "Quizá habló más de la cuenta" La actriz se refirió a la polémica con el exparticipante de "Resistiré"

Te recomendamos: