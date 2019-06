Raquel Argandoña alza la voz tras su despido: "Debería haber aparecido en gloria y majestad"

La respuesta de Raquel Argandoña tras su polémico despido del matinal Bienvenidos, era la más esperada dentro del mundo del espectáculo.

Sin embargo, la opinóloga no tardó mucho en alzar la voz y se refirió al tema en su programa Sin Límite, de Radio Agricultura.

A través de un enlace telefónico, Raquel Argandoña conversó con su compañera y amiga Paty Maldonado, a quien le comentó que no pudo asistir al matinal debido a que se encuentra con licencia por un lumbago.

"Aquí estoy aburrida pero contenta que me hayan llamado. Te quiero mucho. Así es la vida no más gorda", dijo, explicando que no puede hablar sobre el tema.

Pese a esto, se mostró disconforme con su situación actual, ya que no ha podido aparecer en pantalla. "Debería haber aparecido en gloria y majestad en mi canal, pero con el lumbago estoy sonada", expresó.

Además, comentó que su expareja, el abogado Hernán Calderón le ofreció sus servicios legales, algo que no considera necesario "por el momento".

Finalmente, se despidió de Paty Maldonado y agradeció el contacto telefónico. "A mí siempre me pasan estas cosas. No puedo hablar, te quiero mucho", dijo a modo de cierre, no sin antes pedirle que realizara unas compras. "Tráeme algo para el tecito", le dijo.

