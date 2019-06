Natalia Valdebenito llegará al cine con "Mujeres arriba"

Este martes se lanzó el trailer de Mujeres arriba, película que reúne a Natalia Valdebenito, Alison Mandel y Loretto Bernal. La cinta está dirigida por Andrés Feddersen, director, guionista y productor ejecutivo de LAF producciones, reconocido canal de YouTube que realiza contenido viral. El film, que también cuenta con las actuaciones de Cristián Riquelme y Matías Assler, llegará al cine el 31 de octubre.

La esperada comedia romántica cuenta la historia de Teresa, una abogada correcta, que intenta experimentar en su vida sexual luego de una ruptura amorosa. El personaje será interpretado por Loretto Bernal. La actriz es conocida por protagonizar videos de la plataforma que dirige Feddersen. Junto a ella están sus dos amigas: Maida (Natalia Valdebenito) y Consuelo (Alison Mandel), quienes también tendrán que lidiar con sus propios problemas sexuales a lo largo de la trama.

La producción reunirá a dos grandes humoristas chilenas: Valdebenito y Mandel. En el caso de la creadora de Café con Nata, esta será su primera vez en la pantalla grande. A través de Instagram, compartió su emoción por esta nueva experiencia. "Aquí parte del trailer de “MUJERES ARRIBA”. La primera película que un equipo me confía, que cree en mi comedia y capacidad de crear e improvisar. Lo digo así porque en mi carrera no me había topado con este desafío y si ustedes se ríen, yo me doy por pagada. Ese es mi alimento. La comedia es mi amor. Gracias", publicó.

Alison Mandel ya había incursionado en la pantalla grande. El año pasado participó en la cinta Sin Filtro, del cuestionado director Nicolás López. Al igual que la "Nata", la ex actriz del Club de la Comedia dio a conocer su alegría al ser parte de esta película. "Estoy muy feliz de mostrarles este lindo trabajo del que soy parte #mujeresarriba @laf.producciones una comedia muy entretenida protagonizada por mujeres", posteó.

