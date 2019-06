Francisco Kaminski se cuadra con crítica de Carla Jara a Cathy Barriga: "Conozco los hechos"

"Es su opinión y no le faltó el respeto a nadie". Con esta frase, Francisco Kaminski apoyó a su esposa Carla Jara, luego que esta calificara como "falsa" a Cathy Barriga en un juego implementado por la periodista Carolina Gutiérrez en el programa La Divina Comida.

Sus declaraciones ocurrieron durante una entrevista realizada por un equipo de Intrusos, que buscaba conocer más detalles sobre el hecho.

En el estudio, los panelistas se enfrascaron en un extenso debate, en el que incluso expusieron los antecedentes que manejaban sobre ambas involucradas.

"Recordemos que incluso, en algún minuto tuvo unas diferencias con José Miguel Viñuela porque él le había dicho que no le creía nada. Después no sé si se arreglaron, pero al parecer habría muchos que encuentran que ha cambiado", dijo Claudia Schmitd, refiriéndose a la actual alcaldesa de Maipú.

"Yo creo que la gente nace así, uno no se hace falso. Eso es ridículo. Uno tiene una personalidad, nace con esa personalidad. Yo creo que (Barriga) la ha ido puliendo poco a poco y se va exacerbando un poco con la edad. Yo creo que por algo ella está en la política", señaló Cata Pulido.

Tras el intercambio de opiniones, la periodista Ale Valle interrumpió a sus compañeros anunciando nuevos datos sobre el tema. "Tengo información de qué habría sucedido en la época de Mekano entre Carla Jara y Cathy Barriga", dijo, refiriéndose a una entrevista que realizaron a Francisco Kaminski, quien se cuadró su esposa.

"Dijo que la encontraba falsa por un acto que ella había tenido. Un hecho muy puntual en términos de la interna del programa Mekano, y encuentro que es válido. Es su opinión y no le faltó el respeto a nadie, sino que dijo su opinión y el que esté de acuerdo lo acepta y el que no esté de acuerdo va a tener que aceptarlo", comenzó diciendo el periodista.

Consultado por los detalles del problema que habrían tenido las ex bailarinas, reconoció estar al tanto de ellos. "Sí conozco los hechos del atado que hubo con mi señora, y encuentro que es un atado que… No me corresponde a mí contarlo, creo que lo tiene que contar ella", dijo.

