Así es la complicada relación actual entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Angelina Jolie está rodando una nueva película, "Aquellos que me desean muerta", que ha significado reubicar a sus seis hijos en Albuquerque, Nuevo México durante el verano. Los portales Us Weekly y E! obtuvieron muchos detalles sobre cómo son sus vidas allí, junto con su relación con Brad Pitt, el ex marido de Jolie y el padre de sus hijos.

Jolie está trabajando mucho en la película, pero realmente ha tratado de hacer de Nuevo México un nuevo y emocionante hogar para Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13), Knox (10) y Vivienne. (10). La familia vive en una casa de alquiler.

"Han ido a la tienda Target y aman ir de compras y salir a comer", dijo una fuente a E! "Angelina los mima con carritos llenos de juguetes y artículos deportivos. Le encanta complacerlos con cosas nuevas tanto como puede. Ha tenido que trabajar mucho, así que quería que se divirtieran y se mantuvieran ocupadas. Cuando llegaron, llenaron su casa con todo tipo de mascotas nuevas, cosas para sus habitaciones y juguetes".

Fuentes cercanas a los actores informaron que los niños viajarán entre Nuevo México, donde está su madre, y Los Ángeles, donde pasarán tiempo con su padre Brad Pitt. "Aunque su base está donde sea que esté su mamá en estos días, los niños irán a L.A. para ver a su papá este verano".

Dicen que Brad se esfuerza por complacer a sus hijos "él hace lo que puede para que su tiempo juntos sea positivo. Cada relación [que tiene con cada niño] es diferente, y algunas son mejores que otras".

Una fuente le dijo a Us Weekly que Pitt también viajará a Albuquerque a veces. "Brad también pasará tiempo en Nuevo México este verano porque a veces será más fácil para él ir allí".

