Paola Rojas se somete a cirugía de emergencia para salvar su vida

Hace unos días la periodista Paola Rojas se ausentó del espacio informativo que presenta todas las mañanas para someterse a una cirugía de emergencia.

Por ello, la presentadora informó a través de sus redes sociales que el motivo por el que no se presentó al noticiero fue porque atendió una importante situación de salud.

"No saben el gusto que me da poder estar aquí de vuelta, gracias por sus deseos de recuperación, por todas las cosas tan lindas que me escribieron. Me preguntaban mucho ¿Qué te pasó? Lo que me pasó se los voy a compartir por una razón, porque me di cuenta que al contárselo a mis amigochas, más de una reaccionó y dijo: me voy hacer estudios y yo lo que quiero platicárselos para que, si ustedes no se han hecho esos estudios, por ejemplo, de papanicolau, su mastografía vaya directamente hacerlos''.

''Hice mis estudios y detectaron una lesión, unas celulitas enfermas que son solamente eso, células enfermas que estaban en una profundidad tal que ameritó una cirugía, pero listo, una cirugía de la que ya me recuperé”, comentó la periodista en varios videos.

Rojas también aprovechó para destacar la importancia de realizarse estudios a tiempo, un asunto en el que admitió ser muy disciplinada. Por ahora, asegura que no existe ningún motivo para preocuparse, pues todo salió muy bien.

“Tengo que ser cuidadosa. No puedo regresar a entrenar como me gusta en un buen rato, pero al final es una cosa cero grave, que se arregló eso con una cirugía y basta”, contó en un clip en un espacio fuera del aire desde el foro de Al Aire Con Paola.

