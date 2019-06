Paty Maldonado lanza teorías tras sorpresivo despido de Raquel Argandoña del 'Bienvenidos'

El pasado viernes, Raquel Argandoña fue despedida del matinal Bienvenidos de Canal 13. Una noticia que no estuvo exenta de polémica, especialmente por la manera en que se enteró de la situación, ya que lo hizo a través de su amiga Paty Maldonado.

De acuerdo con las informaciones, la opinóloga supo de lo ocurrido cuando iba camino a Curicó junto a la panelista del Mucho Gusto para presentar su café concert. "Te echaron del canal, ya no estás en el matinal", le dijo esta última, desatando la molestia de la "Quintrala".

Esta mañana, Paty Maldonado se refirió al tema en el matinal de Mega, en donde habló en extenso sobre el despido de su amiga. En este contexto, confirmó que fue ella quien le entregó la información. Sin embargo, no quiso revelar la manera en que ella se enteró.

"Nunca voy a decir el nombre. Eso no está dentro de mi forma de ser", dijo cuando le preguntaron por su informante. "Todos (en Bienvenidos) sabían lo que venía (el despido de Raquel), a mí no me pueden decir que estoy mintiendo. Si yo no le hubiese dicho, se habría enterado por una carta de despido", agregó.

En ese sentido, dijo tener dos teorías que podrían explicar las razones sobre el despido de Raquel Argandoña. La primera, dijo, es "sacarla y poner a alguien que necesita ser potenciado o potenciada urgentemente por un caos televisivo". La segunta, en tanto, es que "había ciertamente una persona con la cual no se masticaban y se tragaban fuera de pantalla".

La última teoría, es una de las más repetidas. Y es que apenas se conoció el despido, se comentó que la madre de Kel Calderón no se llevaba del todo bien con Javier Urrutia, Director Ejecutivo del canal. "Se veía venir porque no se llevaba bien con Javier Urrutia", dijo un informante a La Cuarta.

