La verdadera razón por la que Jennifer Aniston no tuvo hijos con Brad Pitt

Cuando Brad Pitt y Jennifer Aniston estaban casado eran la pareja más envidiada de Hollywood. Ambos eran atractivos y derrochaban amor en cada una de sus apariciones públicas.

Todo este auténtico romance llegó a su fin de una manera terrible, pues, el actor comenzó una nueva relación con Angelina Jolie, cuando aún estaba casado con Aniston.

Muchos atribuyeron esta ruptura a que Jennifer Aniston “no quiso” convertirse en madre, sin embargo, fuentes revelaron que esta no fue la verdadera razón.

Jennifer Aniston y Brad Pitt no tenían planes de tener hijos

"Yo jamás he dicho que no quiero tener hijos", dijo la actriz para una entrevista con Vanity Fair, además insistió en la idea que en un futuro tendría descendencia. "¡¡Quería, quiero y querré!! Las mujeres que siempre me han inspirado son aquellas que tienen una carrera de éxito e hijos; ¿Por qué querría limitarme a mí misma? Yo siempre he querido tener hijos, y nunca dejaría de tener esa experiencia por una carrera profesional. Me gustaría tenerlo todo”, afirmó.

Según un amigo cercano de Brad Pitt, el actor le confesó ser el verdadero culpable de la ruptura. "Tener bebés no era la prioridad de él, y nunca lo ha sido. Para él solo era un deseo abstracto, sin embargo para Jen era mucho más real", reveló.

Cuando aún estaban casados, Aniston aclaró la verdadera razón por la que no tenía hijos con Brad: “Estamos completos con o sin pareja, con o sin un niño. Tenemos la oportunidad de decidir por nosotras mismas lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solamente nuestra", dijo entonces.

