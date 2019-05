Constanza Santa María se defiende nuevamente de las críticas por su atuendo en noticiario de Canal 13

La noche de este miércoles, la periodista Constanza Santa María apareció con un traje rosado de dos piezas en el noticiario central de Canal 13. Su intención, era la de ponerle un poco de color a una jornada marcada por los fuertes vientos y lluvias que azotaron la capital. Sin embargo, las noticias pasaron a segundo plano cuando los televidentes quedaron sorprendidos por su elección de vestuario.

En Twitter, las críticas no se hicieron esperar, y rápidamente aparecieron comentarios aludiendo a su conjunto. Muchos de los usuarios lo compararon con un pijama e, incluso, bromearon con que se vistió en la oscuridad, aludiendo a los apagones que sufrieron varias comunas.

Su defensa

En conversación con Intrusos, de La Red, Constanza Santa María se refirió a las opiniones vertidas por los televidentes y defendió su apuesta. De hecho, lo comparó con el traje utilizado por la actriz Amparo Noguera en la premiere de Mi amigo Alexis el pasado lunes.

"No sé. Supongo que llamará la atención que me preocupo de mi look. Así que está bien. Es parte del trabajo que yo tengo. Y uno comunica a través de la vestimenta. Pero ahora, espero que eso no sea el principal motivo, porque yo hago noticias, informo, y eso es lo que me gustaría que la gente comentara. Es parte de mi pega, y es parte de la televisión también, y a mí me gusta como, de alguna manera marcar, marcar tendencia", dijo.

"Debe ser el mismo (traje que usó Amparo Noguera).(Le muestran la imagen). Es mi traje", comentó entre risas.

Respecto al motivo por el que escogió su atuendo, comentó: "ayer (martes) había usado negro, y llevaba días usando vestidos. Entonces dije ‘hoy día, traje. Y como día gris, hay que ponerle un poco de color’. Me encanta usar como traje de sastre, más masculino. Y encuentro que es un look que es súper bonito. Me encanta para las noticias. Lo uso de vez en cuando y es un color que, además, se ve precioso en la televisión".

Estas fueron algunas de las reacciones:

Que alguien le avise a Constanza Santa María que salió con pijama al aire @T13 ☺️ pic.twitter.com/qhWjaN1wIk — #𝕊𝕆𝕐 𝔹𝔸ℝ𝕋𝕆ℝ𝔼𝕃𝕃 🐶🐰🐱🐼🐭🐘🦒🦓🦍🦅🐵🐝 (@bartorell) May 30, 2019

Constanza Santa María va a trabajar aún cuando se le corta la luz, está sin lavadora y secadora, y ella ahí muy digna con su pijama ❤️ pic.twitter.com/GvmJWitKyu — Polo (@PMej1a) May 30, 2019

Coni Santa María se quedó con el pijama puesto porque el día lo amerita. #T13 (Mentira es un estilo de utilizar ropa de satín que no recuerdo su nombre) — Constanza (@Abretubocaa) May 30, 2019

El pijama de Constanza Santa María 😮😮😮 pic.twitter.com/2pix4zptJg — ᴊᴏsé (@huasonosoy) May 30, 2019

Te recomendamos: