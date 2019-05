"Ahora soy chofer de Uber": Coté López ayuda a joven dominicana y conmueve con su relato

"Les quiero contar algo que me paso la semana pasada que me dejo reflexionando todos estos días hasta saqué mi propia moraleja". Con esta frase, Coté López partió contando una historia, cuyo desenlace la dejó tan marcada, que quiso compartirla en redes sociales.



La modelo habló sobre el tema en su cuenta de Instagram, en donde publicó un retrato de sí misma junto a un extenso texto en el que abordó la situación.

Según contó, todo ocurrió cuando iba saliendo de su condominio a bordo de su auto, y se encontró con una niña dominicana en el paradero de micros.

"Paré y le pregunté si la llevaba a Santiago porque eran como las 8 (de la mañana) y hacía mucho frío. Ella me dijo que sus amigas la esperaban en el paradero siguiente que también iban a Santiago… Así que las pase a buscar y me fui conversando con una señora que era mi copiloto (ninguna me conocía)", comenzó diciendo.

"Para resumir, la señora me decía las cosas lindas que tenía Chile (era colombiana). Y en un minuto me dice: 'lo más lindo es manejar… Es que la sensación de poder ir a cualquier lado, disfrutar que mientras el auto avanza podemos mirar el paisaje todo lo lindo que hay. De verdad manejar… Sería mi máximo sueño. Es que nada sería mas maravilloso"", continuó.

"Mientras me decía eso, yo me acordaba de cuánto odio manejar, y pensaba que loco que algo que para mi NO es importante, para ella es 'un sueño' y hablaba en serio y tan emocionada… Entonces me quedé pensando en cuántas cosas puedo tener que no valoro y para otras personas son un sueño…", siguió.

"Así que por eso ahora soy chofer de Uber. Les dejo un código de descuento… Jajajajaja ya, ya. Eso era broma. Pero de verdad rescato las palabras de esa señora desconocida que no sabe como tocaron mi corazón", finalizó Coté López.



Su historia provocó una serie de reacciones en la red social. Y es que muchos empatizaron con ella y valoraron su generosidad al momento de prestar ayuda a las mujeres.

"Te felicito por tu reflexión ya que nunca valoramos esas pequeñas cosas, pero más admiro de ti que hayas sido capaz de llevar a alguien que no conoces, que es extranjero y que además iba con más amigas (…) Lindo gesto dentro de un sector un tanto clasista. Aplausos para ti", comentó una persona.

"Te felicito Coté eres muy bondadosa. Faltan personas de buen corazón como tú", señaló otra.

