Álvaro Gómez por infidelidad a Francini Amaral: "Me dejaron la cagá en la vida"

En octubre del 2013, Álvaro Gómez estuvo en el centro de la polémica debido a la filtración de una fotografía en la que aparecía junto a una mujer en la terraza de un departamento. El hecho fue calificado como un acto de infidelidad en contra de la bailarina Francini Amaral, su pareja en ese entonces, lo que le valió varias críticas.

El pasado viernes, el actor asistió al programa Podemos Hablar, y se refirió al tema que, según él marcó un episodio importante de su vida. Todo ocurrió cuando Jordi Castell le preguntó si había sido fiel en todas sus relaciones, a lo que él contestó negativamente.

"Ahora soy chofer de Uber": Coté López ayuda a joven dominicana y conmueve con su relato La modelo hizo una sentida reflexión en redes sociales

"Estuve en la palestra en algún momento y me hicieron cagar los medios de comunicación. No quiero entrar en detalles, porque ni siquiera quiero mencionar personas. Pero sí, tuve una relación que fue mediática, donde yo me pegué un cagazo y me dejaron la cagá en la vida. Pero obvio que sí. Porque uno se puede equivocar, pero muy distinto es ser cuestionado por toda la gente desde afuera en relación a tu error", dijo.

Respecto a si lo considera un error, Álvaro Gómez contestó: "por supuesto que sí. Es un error, no un crimen. Si tú me preguntas ahora, yo desde donde veo las cosas, sigo siendo una persona que cree en la fidelidad. Me equivoqué, weón".

Consultado sobre quién pudo haber filtrado la imagen, el actor tiene sus teorías. "Fue raro, porque no fue tomada desde afuera, fue una foto interna y las circunstancias fueron de pendejo. Carrete que se dilata, que termina muy tarde, after y estaba en ese webeo. Y pasado de copas, los cables se empiezan a cruzar", dijo.

María Jesús Sothers habla sobre la relación de Mayte Rodríguez y Diego Boneta La hermana de la actriz entregó su opinión sobre el comentado romance

Te recomendamos: