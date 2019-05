La ex pareja de Miguel Bosé rompe el silencio sobre las fotos de sus hijos en falda

La ex pareja del cantante Miguel Bosé, el artista Ignacio Palau respondió de manera pública a las recientes fotografías de sus hijos que causaron controversia al aparecer a lado de su padre vistiendo faldas durante el estreno de la película Godzilla.

La semana pasada, el intérprete hizo una inusual aparición junto a sus hijos en Los Ángeles para la premiere de la película Godzilla, a su paso por la alfombra roja Diego y Tadeo vistieron una camisa blanca, saco negro y una falda larga negra al igual que su padre, lo cual provocó miles de opiniones encontradas en redes sociales.

En una reciente entrevista para El País, Ignacio Palau quien mantuvo una relación con el cantante por 26 años mostró su inconformidad por la forma en que los niños fueron expuestos al público.

"No me ha gustado nada. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no."