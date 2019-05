"Ella trató de ahorcarme": Dino Inostroza se defiende tras agredir a Aída Nizar en "Resistiré"

A comienzos de abril, se confirmó que Dino Inostroza fue expulsado de Resistiré, tras agredir físicamente a su compañera Aída Nizar.

La información fue entregada por el programa Intrusos, de La Red, en donde revelaron que el treinteañero le dio un cabezazo en la boca a la participante, luego de protagonizar un tenso enfrentamiento. "Esa fue la actitud tremendamente violenta por la que Dino fue expulsado del reality", indicó el periodista Michael Roldán.

Confirmado: Dino Inostroza fue expulsado de “Resistiré” tras agredir físicamente a Aída Nízar Así lo confirmó Mega.

El polémico momento, fue transmitido recientemente por las pantallas de Mega, debido al desfase que se produce entre la grabación y la emisión del capítulo. En redes sociales, fue uno de los temas más comentados y, mientras que algunos lo defendieron, otros lo criticaron por su violenta reacción.

Sin embargo, luego de ser expulsado, Dino Inostroza conversó con el portal web de Mega y se defendió indicando que Aída Nizar había tratado de ahorcarlo segundos antes.

"Como yo sabía que no había tenido la intención de pegarle, estaba súper tranquilo. Siento que a lo mejor uno en caliente reacciona mal. Yo no soy de golpear a las mujeres… Solamente reaccioné porque ella trató de ahorcarme y me enterró las uñas, como ya lo había hecho antes a otras de mis compañeras. Creo que tuve una reacción automática del cuerpo y no pensé que eso iba a terminar con mi expulsión", dijo.

"No me excuso en eso, pero quizá la falta de alimento… Traté de reaccionar porque pensé que la señora me podía ahorcar", agregó el exparticipante de Resistiré. "Yo igual sufrí una agresión por parte de (Alex) Caniggia, y después de que pasó todo, lo tomamos con humor… Siento que las medidas que tomaron conmigo obviamente son las que dice el contrato. Sobrepasé los límites sin querer. Hubiera sido Aída o cualquier mujer, yo no soy de reaccionar así", aseguró.

Revelan detalles de la pelea entre Dino y Aída Nizar en ‘Resistiré’ La información surgió a un mes del polémico episodio

Te recomendamos: