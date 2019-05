Pamela Díaz responde a las críticas contra "Viva la Pipol": "Yo se lo dije al equipo"

Desde que la reestructuración del espacio matutino de Chilevisión se hizo efectiva, el bloque de Viva la Pipol ha sido el más afectado. Y es que el espacio encabezado por Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal, no ha logrado convencer a los televidentes, lo que se refleja en sus inestables cifras de rating.

"En estos meses hemos tenido de todo. Partimos la primera semana ganando, la segunda perdiendo. Han sido semanas de aprendizaje", dijo Pamela Díaz a La Cuarta.

Según comentó, el mayor problema ocurre en el bloque de 11 a 12 del día, cuando finaliza Contigo en la Mañana. "Lo agarramos cuando el matinal termina hablando de temas sociales y con cosas que a la gente le interesa saber, como la alopecia o dramas nacionales, que es un poco lo que pasa en todos los matinales en general… Son puro drama", señala.

Por lo mismo, añade, "entrar con un programa así como '¡yujuuu!, estamos aquí saltando y bailando' cuando vienes de notas de gente desaparecida, con problemas que lamentablemente pasan en nuestro país… Como que cuesta enganchar al espectador. Así que estamos en eso, viendo qué es lo que sucede. Ver si se pueden cambiar ciertos horarios, ver qué podemos cambiar nosotros, qué podemos ajustar".

Sin embargo, el horario no fue el único tema del que habló, ya que también aludió al nombre del espacio. "La verdad no me gusta el nombre del programa, porque parece que fuera un programa mío y no lo es. Somos con un equipo grande. Si fuera un programa mío de conversación, con un formato mío, no tendría problemas con que se llamara ‘Viva la pípol’, pero yo no mando mucho ahí", dijo.

"Yo se lo dije al equipo y mis compañeros también lo dijeron, pero ya estaba todo listo, no puedo reclamar mucho, soy una simple empleada", agregó, comentando que pese a las dificultades que han tenido, lo pasa bien. "Mientras me dejen ser, no tengo ningún problema. El día que no, estamos jodidos. Hablemos de acá a seis meses, creo que las cosas van a cambiar", finalizó.

