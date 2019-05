Mi mascota no quiere comer, ¿debo llevarlo al médico veterinario?

Es muy común escuchar a los amos que su perro o gato ya no quieren comer o al parecer ya no sienten el mismo agrado que antes por el alimento que reciben, pero ¿cómo saber si la razón de esto sea un tema netamente comportamental o por una afección de salud?.

Una mascota puede dejar de comer por varias razones, entre las principales están que se haya cansado de comer el mismo concentrado, que no le estemos proporcionando el alimento adecuado, por un tema comportamental o porque este pasando por alguna enfermedad que aún no hemos detectado. Descartar todas las posibilidades es una tarea que se debe realizar minuciosamente, esto para evitar caer en el error de inferir una posible causa y dar una solución inapropiada.

Un tip para descartar de una manera rápida e inmediata que posiblemente no sea un tema por alguna patología, es poner a prueba a nuestro pelud, si le ofrecemos el alimento y no se lo come, pero si algo distinto a este como galletas, alimento húmedo, golosinas etc., podemos concluir que es un tema comportamental, debido a que ya no le gusta su alimento o se cansó del mismo, y el dejar de comer es la forma de expresar dicha inconformidad. Cabe aclarar, que como en todo siempre existe la individualidad y algunas mascotas aun si estan enfermas comen cualquier otro alimento diferente al habitual.

Las mascotas suelen ser bastante persuasivas y casi siempre logran conseguir lo que quieren, en especial si trata de comida; si la causa por la que se rehúsa a comer es porque ya no le gusta más su alimento, en el mercado existen diversidad de referencias, para estos casos lo aconsejable es cambiar el concentrado, en primer lugar lo aconsejable es consultarlo con su médico veterinario, también puede cambiar de sabor, de lo contrario realizar un cambio de marca es una buena alternativa, eso sí realizando la transición adecuada (mínimo siete días); el alimento siempre debe ir acompañado de un buen suministro de agua, algunas veces la falta de apetito se debe a esto.

Otros consejos básicos que puede seguir:

Limpie su nariz, así percibirá mejor el olor de la comida.

Si quiere evitar que su pludo pierda el apetito, tener un horario de comidas es esencial.



No le brinde comida de humanos, esto porque no contiene los nutrientes que su mascota necesita.

¿Cuándo alarmarse?

Fisiológicamente no es recomendable que una mascota pase ayuno más de dos días (perros grandes), o más de un día (perros pequeños), esto debido a las alteraciones a nivel de glucosa que se presenta, en ese caso mientras consulta con el experto puede darle el alimento que quiere (si se trata de un aspecto comportamental) para evitar que se baje el azúcar, pero déjelo que sienta un poco de hambre, para obligarlo a que finalmente coma adecuadamente.

Si esto da como resultado que la mascota acepta el alimento y vuelve a comer, puede estar tranquilo que el tema era de aceptación al alimento, pero de no ser así acudir al médico veterinario debe ser indispensable, en especial si nuestra mascota presenta algún cuadro de vómito o diarrea, pues esto es un indicio clave que algo no está bien y puede existir alguna afección que este causando estos síntomas y la falta de apetito.

Por enfermedad

Se debe tener presente que esta falta de apetito cuando se está frente a una enfermedad, se da porque el mismo organismo prefiere gastar toda su energía en cumplir con las funciones vitales como respirar o el adecuado funcionamiento del corazón, antes que utilizarla para metabolizar la ingesta de alimento, motivo por el cual el chequeo veterinario es tan importante, primero para saber cuál es la patología y así poder contrarrestarlas, y segundo para proporcionar alimento por distinas vías y evitar la anorexia, deshidratación o caquexia que se pueda dar por la falta de ingesta de alimentos.

Una vez conocida la causa y posible enfermedad, se debe suministrar el alimento adecuado, bien sea medicado o con algún tipo de proteína o indicación especial.