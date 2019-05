VIDEO: La tierna felicitación animada  que Disney le dio a Meghan Markle  por la llegada de Archie Harrison

El nacimiento de Archie Harrison fue la noticia más esperada del 2019 y, sin duda, dio la vuelta al mundo entero. Las felicitaciones y buenos deseos para Meghan Markle y el príncipe Harry invadieron las redes sociales, pero hubo una dedicatoria que destacó entre todos los lindos mensajes.

Un video animado de la compañía Disney enterneció a todos los fanáticos de la corona y en especial a aquellos que admiran a los duques de Sussex.

El clip consisten en una visita del oso más conocido de Disney: Winnie The Pooh. La caricatura animada atraviesa un busque con un libro de cuentos en sus manos, luego vemos que su recorrido es para realizar una visita a Meghan y Harry, a quienes le entrega el libro.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ

— Omid Scobie (@scobie) May 9, 2019