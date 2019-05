Enfermedades más comunes de una mascota anciana

Todas las mascotas, sea perro o gato se consideran adultos mayores a partir de los siete años en adelante, en algunas ocasiones ver cambios físicos puede ser fácil, como la presencia de canas en mascotas que tienen pelaje oscuro, dificultad para caminar, o que ya no corren con la misma energía de antes; pero también puede ser algo difícil notar en especial cuando se le ha brindado una excelente calidad de vida y solo hasta cuando tiene una edad muy avanzada es que vemos estos cambios sea físicos o comportamentales.

Al igual que los humanos, la edad madura no llega sola y viene acompañada de ciertas afecciones de salud, a las cuales si no se les presta la atención suficiente pueden desencadenar situaciones difíciles por las que muchos no quisieran pasar.

En el caso de los perros existen algunas enfermedades que se presentan principalmente y pueden ser consecuencia de una mala alimentación, falta de ejercicio en el momento que se podía, otras de carácter congénito o hereditario, incluso por no asistir a chequeos veterinarios de rutina. Dentro de estas se encuentran:

Artritis

Las articulaciones con el paso del tiempo y uso constante van sufriendo un desgaste, éste en algunas mascotas es mayor que en otras lo que generara dolor y dificultad para caminar. Lastimosamente esta es una enfermedad degenerativa, que no tiene cura, pero que si se diagnostica a tiempo y se toman las medidas preventivas necesarias, como evitar la obesidad, dar suplementos y no forzar a nuestra mascota a realizar actividades fuertes, se puede mitigar el dolor y brindar una mejor calidad de vida.

La artritis puede ser causa de una infección, golpe, enfermedad autoinmune o herencia.

Sus príncipes síntomas son:

-Dolor

-Inflamación de la articulación

-Rigidez

-Dificultad para caminar, acostarse y levantarse. Si es muy avanzada se puede escuchar un sonido como similar a un crujido o deformidad de la articulación.

Como tratamiento, lo ideal es proporcionar la dieta adecuada y balanceada, pues hay que evitar la obesidad, adicionalmente dar medicamentos para el dolor y el uso de suplementos que le indique el médico veterinario.

Ceguera

Sus causas son múltiples, pero en edad avanzada la principal es por la formación de cataratas, estas son una opacidad en el cristalino del ojo, generando una tonalidad blanquecida, que impide el paso de la luz a través de la retina, provocando la ceguera.

Es importante realizar revisiones periódicas con el médico veterinario esto con el fin de realizar un diagnóstico oportuno. Sobre el tratamiento, aún no existe uno con medicamentos, convirtiéndose la cirugía en la única alternativa, pero en ciertas circunstancias cuando es muy avanzada la afección no es muy recomendable, porque pude que aún no haya perdido en la totalidad la visión, sino que sea algo transitorio.

Para hacer su vida más llevadera lo ideal es no mover las cosas en nuestra casa pues él ya tiene una rutina y por costumbre sabrá ubicarse sin ayuda.

Síndrome de disfunción cognitiva

Quizás es la más común y por la que pasan todos los perros, pero es la menos identificada por muchos. Esta afección trata acerca de la disminución de algunas facultades mentales asociadas al pensamiento, reconocimiento, memoria y a la conducta aprendida, es por ello que a veces se escuchan comentarios como "mi mascota se orino donde no debía", "le ladró a una persona conocida", "se despierta en la noche y ladra a la nada", entre otros cambios, que se asocian a este síndrome en específico.

Es considerada como el Parkinson de los perros y no tiene cura; como tratamiento mantener la mente activa de nuestra mascota, bien sea con paseos, juguetes interactivos, uso de porta-pasabocas, o un juego de escondite; también se pueden emplear tranquilizantes o feromonas para generar un ambiente tranquilo en especial a la hora de dormir y evitar así el insomnio(todo con recomendación del médico veterinario).

Obesidad

La obesidad puede presentarse en cualquier momento de la vida, pero en la vejez debe prestársele atención, pues esta condición puede acarrear o empeorar otras afecciones como la artritis o enfermedades del corazón. Par evitar el sobrepeso lo más aconsejable es suministrar la dieta adecuada desde que nuestra mascota está en crecimiento, esto acompañado de una buena rutina de ejercidos y ser muy estrictos a la hora de brindar algún snack extra a su dieta.