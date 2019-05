Daniela Aránguiz dispara contra Pamela Díaz: "Te hubiese encantado ser mantenida de un jugador"

Siguen las repercusiones tras el comentario hecho por Daniela Aránguiz en una fotografía de Camila Recabarren, en el que insinuó Pamela Díaz le provocaba arcadas, reviviendo una antigua rencilla entre ambas.

Luego de esta reacción, Pamela Díaz se refirió a las palabras de la esposa del 'Mago' Valdivia. Pero muy fiel a su estilo, respondió con ironía y sin tapujos. "¿Y por qué le doy asco, qué hice, estoy hedionda?… No sé. Le iba a poner 'me gusta', pero estoy bloqueada", dijo, agregando: "hay gente con la que no me interesa ni siquiera discutir (…) Yo me río no más. Ni siquiera me molesta".

"¿Estoy hedionda?": Pamela Díaz responde polémico comentario de Daniela Aránguiz No se quedó callada

Pero a días de esto, surgieron nuevas reacciones. Esta vez, por parte de Daniela Aránguiz, que no permaneció indiferente ante un comentario de Pamela Díaz en el que negó tener un parecido con ella.

"Noooo, estamos equivocados. Yo tengo cinco hijos, ella todavía no se separa, yo ya me separé, me volví a juntar. Yo vivo de esto, yo no vivo de mi marido", dijo la 'Fiera', desatando la molestia de la ex chica Mekano, quien se manifestó a través de sus historias de Instagram.

"¿En los cuernos? en eso me parezco más a tus exexex etc. Y si… vivo de mi marido la verdad siempre me dijo que él trabajaba para su familia, y con eso insulta a todas las mujeres que tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, que somos millones y por lo demás te hubiese encantado ser mantenida de un jugador, ya que jugaste con varios… mejor no nombrarlos por respeto a ellos, aunque el último es soltero", señaló.

Te recomendamos: