"¿Estoy hedionda?": Pamela Díaz responde polémico comentario de Daniela Aránguiz

Tras la visita de Camila Recabarren al matinal Viva la Pipol de Chilevisión, la modelo publicó una fotografía junto a la animadora Pamela Díaz. Un gesto que no agradó en absoluto a la ex panelista del programa Daniela Aránguiz, quien lanzó un ácido comentario en el posteo.

"Jajajjaja shusha me dio como una arca pero no es por ti mi Cami linda mi amor (sic)", dijo, generando una gran polémica en el mundo del espectáculo. Y es que su enemistad tiene una larga data, que se remonta al año 2015, cuando se vieron envueltas en una controversia cuya tensión se arrastra hasta el día de hoy.

"Me dio como una arcada": Daniela Aránguiz saca ronchas por comentario en foto de Camila Recabarren La esposa del Mago Valdivia encendió la polémica

A días de lo ocurrido, un equipo de Intrusos fue en busca de la "Fiera" para preguntarle su opinión respecto a los dichos de Daniela Aránguiz. Pero muy fiel a su estilo, Pamela Díaz respondió con ironía y sin tapujos.

"¿Y por qué le doy asco, qué hice, estoy hedionda?… No sé. Le iba a poner 'me gusta', pero estoy bloqueada", dijo con toda calma.

"Hay gente con la que no me interesa ni siquiera discutir (…) Yo me río no más. Ni siquiera me molesta", cerró la animadora del matinal de Chilevisión.

El por qué de la enemistad entre Pamela Díaz y Daniela Aránguiz Una simple pregunta provocó a rivalidad entre La Fiera y la ex chica Mekano, que desde ese momento han protagonizado varias discusiones.

Te recomendamos: