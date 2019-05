Todos los signos del zodiaco poseen características marcadas que casi siempre están presentes en su personalidad. Sin embargo, muchas de ellas son opuestas a las de determinados signos y eso puede generar mucho conflicto. En el caso de las parejas del zodiaco que siempre acaban peleando:

Aries y Escorpio

Puede haber mucha pasión entre estos dos signos del zodiaco, pero incluso la pasión puede llegar a ser negativa. Reacciones impulsivas, dramas y mucha intensidad hacen que esa combinación acabe en peleas.

El ariano le gusta tener el control, mientras que el escorpiano siempre será misterioso – algo que puede generar celos y desconfianza.

Tauro y Sagitario

Mientras el taurino le gusta el confort y es más casero, el sagitariano le gusta la aventura y vivir nuevas experiencias.

Ambos se sentirán obligados a ceder aspectos importantes de sus vidas para estar uno con el otro y eso puede dar muy mal, ya que los cobranzas y resentimientos han visto.

Géminis y Piscis

Ambos tienen algo en común: pueden cambiar de acuerdo con el ambiente en que están – como un camaleón.

El problema es que mientras el geminiano es más descuidado, volátil y puede no dar tanta importancia así para sus promesas, el pisciano es muy sensible y presente en su relación.

Esta pareja puede enfrentar muchos problemas: el geminiano se sentirá sofocado y el pisciano puede salir muy herido. Un círculo tóxico que termina en resentimiento.

Cáncer y Acuario

El canceriano busca una relación tradicional, llena de romanticismo y entrega, algo totalmente opuesto a los ideales del acuariano.

Las personas de acuario también son muy independientes, lo que significa que necesitan mucho "tiempo sólo para ellos mismos" siempre, no alguien que se sumerge de cabeza en su vida. Por otro lado, el signo de cáncer desea un compromiso profundo y duradero.

Libra y Capricornio

Ambos poseen mucha confianza en sí mismo, pero ninguno de ellos logra acertar en la comunicación y entendimiento. Esta pareja tiende a decepcionarse mucho el uno con el otro y frustrarse con la relación.

El capricorniano le gusta a las personas que se posicionan, algo que el libriano no siempre demuestra, ya que prefiere no tomar partido y puede ser un poco más indeciso. El signo de tierra también es terco y le gusta que las cosas sean hechas penas de su manera, algo que Libra no encuentra justo y no tolera.

Leo y Virgo

El leonino le gusta sobresalir y vivir pasiones intensas. El virginiano prefiere una relación discreta, en la que ambos vivan uno más para el otro. Además, ambos no aceptan salir perdiendo en una discusión.

Desafortunadamente, en esta relación uno no puede dar lo que el otro desea. La persona de Virgo estará frustrada por no sentirse tan segura y unida con su pareja, mientras que el leonino continuará en busca de emoción y se sentirá disminuido con las críticas que recibirá.

