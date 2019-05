Hazañas y reflexión, las características que tiene la Luna en Leo

Las personas con la Luna en Leo se caracterizan por su gran magnetismo que atrae a las personas a admirar sus hazañas. Son capaces de escuchar las críticas sin sentir incomodidad y molestia.

Se destacan porque tienen una fuerte personalidad y decidir qué es lo que quieren en su existencia terrenal. En el período de luna llena toman este tiempo para la reflexión y mentalizar pasa a paso cómo lograr sus proyectos personales.

A las personas con la Luna en Leo no les gusta que traten de sacar provecho o beneficio de ellos. Si alguien se atreve recibirán una respuesta que jamás olvidarán en sus vidas.

“La Luna en Leo influye de manera profunda en estos individuos; ya no sentirán la necesidad de controlar a la persona a la que quieren sino qué pueden sentir sienta inseguridad con respecto a las personas a las que se acerca la pareja pues en el fondo intuye que no son totalmente de fiar y las personas con la Luna en Leo saben perfectamente que su intuición no les va a jugar una mala pasada sino que les guiará por el camino correcto”, analiza también la experta en temas del zodiaco, Alicia Galván.

Leo suelen mostrar una confianza envidiable. Bajo la influencia de la luna y su energía ellos tendrán la capacidad para sobresalir en todos los ámbitos que se lo proponen. En su mente solo tienen un objetivo: triunfar a toda costa sin mirar para atrás.

Les gusta ser admirados y reconocidos. Pero también son de “buen corazón” y se alegran por los logros adquiridos por otros compañeros de trabajo.

