FOTO: Simon Pesutic presume de su impactante parecido con famoso actor de Hollywood

Simon Pesutic, el actor que interpreta Camilo Beltrán en Juegos de Poder, en Mega, ha sorprendido a sus fans con un increíble parecido que tiene con un famoso actor de Hollywood.

A través de sus redes sociales el joven de 25 años publicó una imagen junto a un poster de Rami Malek, ganador del Oscar en la edición pasada.

“Cuando pides al del póster, y te llega la versión acuenta”, escribió el actor en la imagen en la que aparece vestido igual a Malek en su papel de Elliot Alderson en Mr. Robot, dejando a sus fans impactados con el parecido.

“Quiero la versión a cuenta”, “No me quejo con esa versión acuenta”, “Tampoco me quejaría con esa versión acuenta”, “Me quedo con la versión acuenta”, “Yo me caso con la versión acuenta”, y “La acuenta es mil veces mejor”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Hace unos días, Simon Pesutic contó que está más feliz que nunca en el ámbito sentimental y presentó a su novia en su Instagram, aunque no fue muy bien recibida por los fans.

Hasta los momentos se desconoce el nombre de la mujer, al parecer no está relacionada al mundo artístico.

