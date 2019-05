Maluma vivió momento incómodo en los Billboard al creer que aplausos a BTS eran para él

El cantante Maluma y su dúo con la estrella del Pop, Madonna, son la pareja del momento y más aún con el lanzamiento de su nuevo sencillo del tema Medellín. Ambos se presentaron en los premios Billboard 2019 en el MGM Garden Arena, de Las Vegas, y el colombiano vivió un momento bochornoso e incómodo en la alfombra roja y que causó risas en las redes sociales.

El cantante se encontraba ofreciendo una entrevista, en la cual contaba su emoción de presentar junto a Madonna el tema Medellín. En ese instante, a sus espaldas llegó la limusina que transportaba a la “boyband” surcoreana BTS, por lo que los fanáticos comenzaron a gritar y aplaudir de manera eufórica.

maluma:

bts: this ain’t about him pic.twitter.com/Pf4Rl2g7pH

— josefa (s/h) (@park_jxmin) May 1, 2019