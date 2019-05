Emilia Clarke advierte que el quinto episodio de la temporada 8 de Game of Thrones superará la batalla de Winterfell

Se necesitaron 55 tomas nocturnas para completar la Batalla de Winterfell en "The Long Night" de Game of Thrones, y cuando Emilia Clarke finalmente vio el proyecto finalizado, se emocionó, por decir lo menos.

"Esa fue la parte en la que estaba temblando y llorando", Clarke le dijo a Jimmy Kimmel que en realidad estaba viendo el episodio.

"Fue una locura. Quiero decir, estar dentro, lo que viste fue realmente lo que fue dispararle", dijo Clarke en Jimmy Kimmel Live. "Viste sangre, barro y gente enfadada y gritona. Y luego, detrás del escenario, había sangre y barro, y gente dormida".

Clarke dijo que estaba sorprendida de que nadie pagara el precio final. "Fue increíble que no hayamos matado a nadie", dijo. "Fue extraordinario".

Emilia Clarke no puede esperar a la reacciones por el quinto episodio de Game of Thrones

Pero Clarke no estaba en medio de toda la acción, a veces ella estaba en su almacén, montando la figura verde, que se convirtió en sus dragones en la pantalla. Su compañera, Kit Harington, también se involucró en la acción del dragón, pero para él, montarlo era difícil. Como Harington dijo anteriormente, en un momento durante un viaje en dragón temió por su vida después de que sus testículos se atascaran en el artilugio. "Parecía muy dolido", dijo Clarke.

Y si pensabas que el episodio tres era enorme, solo espera. "El episodio cinco es más grande", dijo Clarke. "El episodio cinco es [exhala]; quiero decir, cuatro, cinco y seis, todos están locos, pero como… Encuentra el televisor más grande que puedas".

Game of Thrones se convirtió en un asunto familiar para Clarke, su hermano es operador de cámara y participó en el rodaje de "The Long Night". Sin embargo, él no está allí para sus escenas de sexo con Harington.

Te mostramos en video: