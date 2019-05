Cannabis, el regalo que Kim Kardashian dio como recuerdo de su cuarto baby shower

Hace algunos días Kim Kardashian celebró el baby shower de su cuarto hijo con una temática de CBD, componente del cannabis y, por si fuera poco escandaloso, todos sus invitados recibieron como recuerdo regalos hechos con este ingrediente.

El nuevo miembro de la familia Kardashian West llegará en cualquier momento y, por supuesto, la celebridad no dejó pasar por alto la celebración. Por el contrario, realizó un extravagante evento lleno de actividades como yoga y creación de productos.

Kim Kardashian utiliza cannabis en sus productos

Todas las creaciones fueron a base de CBD, entre estos hubo infusiones, aceites y sales de baño.

Los rumores sobre un cuarto bebé entre Kim y Kanye comenzaron a circular principios de este año, después de que Us Weekly informara que la empresaria “siempre quiso tener cuatro hijos”. Y fue a fines de marzo, cuando la pareja anunció que estaba en espera de su cuarto hijo en uno de los episodios de Keeping Up with the Kardashians.

Kim utiliza el cannabis en sus productos de belleza, pues, es considerado como uno de los mejores métodos para mantenerte relajada, además de promover otros beneficios para la salud física y mental.

En la reunión celebrada en su casa con Kanye, los invitados recibieron sus propios toboganes Yeezy de color azul marino y participaron en un baby shower lleno de música. Además, el lugar estaba decorado con adornos de color azul bebé. Se invitó a todos a usar un tablero de Juego de nombres en el que muchos sugirieron apodos únicos para el futuro del niño.

