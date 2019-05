Consulta tu horóscopo del 1 de mayo

Inicia el día como deber ser conociendo cuál es tu horóscopo 1 de mayo para prepararte ante todo aquello que te deparan los astros.

Aries

El horóscopo 1 de mayo dice que no es tu mejor etapa en pareja, pero todo pasará. Sin problemas para hacer frente a tus gastos. Estado laboral apacible. Dedícate el día de hoy, es algo muy saludable.

Tauro

No discutas con tu pareja en público, causará mala impresión. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Un buen análisis te conducirá a buenos logros profesionales. No fuerces demasiado el cuerpo, el organismo se debilita.

Géminis

Conseguirás lo que te propongas entre tus amigos. En tu economía, la racha es estupenda. Cuida la relación con tu jefe. Procura dormir más y no abusar de las comidas, es parte de lo que te dicen el horóscopo 1 de mayo.

Cáncer

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Debes reducir en lo posible tus gastos. Tu magnetismo personal te hará cerrar buenos negocios. Tu estado físico en general es óptimo, dicen los astros.

Leo

El horóscopo 1 de mayo dicen que por fin llega el amor deseado. Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado. Algo repercutirá en tu estatus dentro del trabajo. Tu silueta se verá afectada por la inactividad.

Virgo

Es el momento para amar y ser amado. Los asuntos económicos marchan de manera satisfactoria. Trabas burocráticas entorpecerán tu actividad laboral. Te vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

Libra

Es un día estupendo para disfrutarlo con tu pareja dicen tu horóscopo 1 de mayo. Triunfarás en el terrero financiero. Conseguirás pequeños triunfos en tu mundo laboral. Las comidas con mucha sal debes que evitarlas.

Escorpio

Hoy sorprenderás a tu pareja reservando el viaje de sus sueños. Sin problemas económicos. No vayas de un trabajo a otro con indecisión. Utiliza tu energía sabiamente, hoy la necesitarás.

Sagitario

El horóscopo 1 de mayo dicen que hoy será una jornada conflictiva con tu pareja. Tienes una habilidad especial para aumentar tus riesgos. Intenta concentrarte más en el trabajo, estás disperso. Cuidado con los catarros y enfriamientos.

Capricornio

El amor te persigue, no te resistas. Quizá un amigo te dé interesantes sorpresas económicas. El ambiente laboral es relajado y encontrarás gran apoyo. El descanso es imprescindible para tu salud, dicen los astros.

Acuario

El horóscopo 1 de mayo dicen que tu actual relación es tu verdadero amor. La situación económica mejora pronto. No cometas errores absurdos en el trabajo. Procura no trasnocharte demasiado, no envejezcas antes de tiempo.

Piscis

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. Decide cuáles son los gastos inevitables. Tu ritmo de trabajo ha sido mínimo, esfuérzate más. Muy bien hacer ejercicio, pero no fuerces en exceso el cuerpo.

