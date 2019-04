“Síndrome de Noé”, lo que sufren los acumuladores de mascotas

Saber diferenciar entre un amante de las mascotas que vela por su seguridad-bienestar y un acumulador que tiene muchas más mascotas de las que puede mantear en buenas condiciones, es de vital importancia para poder brindar la ayuda necesaria tanto para los animales como la persona que presenta este trastorno.

Así como existen acumuladores de objetos, en el mundo también se pueden encontrar los acumuladores de animales. Esta tendencia a acumular mascotas es conocida como síndrome de Noé y es considerada un trastorno psiquiátrico, al cual se le debe prestar atención, en especial porque quienes lo padecen no son conscientes de ello y niegan las condiciones inhumanas en las que viven tanto ellos como las mascotas que tienen a su supuesto cuidado.

Un acumulador de mascotas es aquella persona que tiene un sinnúmero de animales entre perros, gatos, aves, conejos e incluso hasta animales más grandes como caballos y vacas, pero en mal estado, sucios, enfermos, con parásitos y en las peores condiciones de higiene y salubridad.

¿Y a qué se debe este trastorno?

Existen muchas causas probables, entre las que se destacan problemas de apego hacia otras personas, obsesión compulsiva, depresión, paranoias, duelos no resueltos que conllevan a buscar en los animales una salida o refugio para “afrontar” dichas situaciones.

Lastimosamente quienes padecen este trastorno no son capaces de aceptarlo, poniendo en riesgo su vida y la de los animales que tienen a su cargo, pues muchas veces, la mayoría de los casos las mascotas padecen problemas de desnutrición, falta de espacio, estrés, enfermedades parasitarias, y falta de socialización.

Como reconocer una persona que padece este síndrome de Noé

Principalmente un acumulador no acepta su situación, puede estar viendo las condiciones en las que vive, pero para el todo está bien.

No tiene conocimiento del número de animales que habitan en su casa.

Su diario vivir es seguir “rescatando” animales que encuentran en la calle.

Las condiciones de vivienda son deplorables, los animales viven sucios, flacos y llenos de pulgas y garrapatas.

La emisión de amoniaco es intolerable, esto debido a la orina y materia fecal acumulada.

Es frecuente encontrar animales muertos y de los cuales ni conocimiento se tenía por parte de la persona.

Por lo general un acumulador es una persona antisocial.

Deciden por los animales.

Dato curioso:

Según un grupo de investigadores del consorcio Hoarding of Animals Research Consortium (HARC), se determinó que el 70% de las mujeres acumulan gatos, mientras que el 30% de los hombres acumulan perros. Y de hecho la mayor tendencia es a la acumulación de gatos, debido a que no son muy grandes y son un poco más independientes que un perro.

La acumulación de mascotas es una situación, que a quienes amamos y velamos por su bienestar nos compete, pues desafortunadamente estos animales no están en las mejores condiciones de bienestar, algunos no son fácilmente adoptados pues no tuvieron la socialización adecuada. La proliferación de mascotas aumenta ya que su gran mayoría no está esterilizada y algunos hay que practicarles eutanasia pues su condición de salud así lo requiere.

Recuerde tener una o varias macotas es un acto que debe realizarse con mucha responsabilidad.