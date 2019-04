“Me pusieron un regañón”: Ana Bárbara se defiende de las críticas por el bochorno en el estreno de ‘Avengers’

La cantante mexicana Ana Bárbara pasó un momento incómodo durante el estreno de la película Avengers: End Game, en Los Ángeles.

Resulta que en la alfombra morada un periodista le consultó a Ana Bárbara sobre cuál superhéroe sería a lo que ella respondió “La mujer maravilla”.

Video: Ana Bárbara hace el ridículo en el estreno de ‘Avengers: Endgame’ La cantante se tomó fotos con los protagonistas de la cinta

El bochorno vino segundos después, cuando su propia hija Paula se echó a reír y expresó que ese personaje es de DC Cómics y los Avengers son personajes de Marvel.

La respuesta de Ana Bárbara ante las críticas

Durante una entrevista en el programa Todo para la mujer, de Radio Fórmula, la cantante de 48 años se mostró jocosa y expresó: “Mis hijos un regañón que nos pusieron”, reseñó el diario Milenio.

Aseguró que el momento de la equivocación se produjo en un “contexto equivocado” y que a pesar de eso disfrutó mucho asistir al estreno de la película.

“Yo fui, disfruté, mi hija me iba diciendo quiénes eran quiénes… no pueden creer haber conocido a Iron Man y al Capitán América”, agregó la intérprete.

“Ya ves, por no ver las pelis y no saber diferenciar pasan estas cosas”, “sí entendiste la película o no porque no salió la Mujer Maravilla?”, expresaron algunos de sus seguidores en Instagram.

