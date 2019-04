Johanna Hernández confesó que la idea de matar a Nibaldo Villegas fue de Francisco Silva: "Él me controlaba y golpeaba"

Johanna Hernández, la imputada por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas, confesó que la idea de matarlo fue de su expareja Francisco Silva, quien la maltrataba.

“Francisco empezó con el asunto de que Nibaldo no tenía que existir, tenía que desaparecer. No le tomé importancia”, confesó la mujer durante un juicio oral en el que también reveló ser víctima de violencia de Francisco.

Hernández reveló que su ex, Francisco Silva, la tenía controlada.

“Manejaba mis claves de Facebook, incluyendo el Poder Judicial. Cualquier cosa que no le gustaban, eran golpiza. No denuncié porque sentía culpa. Francisco me hizo un contrato de sumisa. Decidía qué ropa me ponía y con quien hablaba”, dijo.