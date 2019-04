Esta es la mujer que robó el corazón de Camila Recabarren

Fue a principios de este año cuando Camila Recabarren declaró estar “tan resuelta que no tendría miedo de estar con una mujer por las críticas”.

“Creo que soy pansexual, como dijo Miley Cyrus, me llama la atención el término y se trata de amar a todos y enamorarse de las personas sin importar su sexo, eso a mí me llega mucho”, añadió en aquella oportunidad.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que la ex Miss Chile presentara a su nueva pareja en sus redes sociales. Y tal como había adelantado, no se trata de un hombre.

"1,2,3… tortillera"

“Cómo me encanta el mar. Cómo me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres … A la cuenta de tres …. 1,2,3… tortillera … Sí, pero inmensamente Feliz”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Lo anterior acompañado por una foto en la que aparece en la playa, mirando enamorada a una mujer que no muestra su rostro.

Más tarde explicó su publicación en un par de historias en dicha red social. Ahí confesó que no fue fácil la decisión de compartir su noviazgo, pero que tras hacerlo, ahora se siente “aliviada y feliz”.

“Me tomó toda una vida apretar el botón ‘publicar’. Imagínate recién antes de publicar. No sabía si hacerlo por miedo. Pero hasta hoy duró ese miedo y miedo al final a qué… si no le hago daño a nadie”, añadió en una segunda fotografía.

“Enfrentar esos miedos de miércale que no te dejan avanzar”, concluyó.

Y cómo no, luego de hacer pública su relación, la modelo se llenó de elogios por parte de sus seguidores, quienes alabaron su valentía y franqueza. Tanto así que en sólo una hora recibió más de 143 mil me gusta y cerca de siete mil comentarios. Además, su nombre se posicionó en Twitter antes de la medianoche.

De hecho, no sólo recibió mensajes de sus fans, sino que el mundo del espectáculo también dijo presente. Javiera Mena le respondió que ahora también es parte del “Torti Club”. En tanto, Pancho Saavedra reaccionó escribiendo “Love is love”. Otros rostros como Begoña Basauri, Karol Lucero o Alison Mandel tampoco se restaron de las felicitaciones para Camila.

La mujer que robó el corazón de Camila Recabarren

Si bien Camila no dio nombres, si de algo estamos seguras, es que los fans son los mejores detectives.

Fue cuestión de horas para que un par de cuentas de Instagram dedicadas a ambas mujeres fueran creadas. Así, los seguidores de la ex Reina de Belleza bautizaron la relación como "Danamila", pues parte con el nombre de la afortunada: Dana Hermosilla.

Los rumores de una posible relación entre ambas mujeres comenzaron desde hace meses, y las alusiones explícitas a su pololeo alimentaron esta creencia. Ahora, incluso la propia hija de Dana respondió diciendo “Las amo” en la publicación de Recabarren.

Por su parte, Dana es influencer y madre de la bloguera Isabella Cuevas.

