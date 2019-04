Camila Recabarren comparte lo que sintió antes de publicar la foto en la que se declara lesbiana

View this post on Instagram

Me sorprende tanta gente perfecta y tanta gente que nunca ha cometido un error en su vida, en su infancia en su niñez, y de ahora grande 😯 me sorprende , son todos unos genios 🤭 los felicito !. O quizás la realidad es que Todos tenemos tejado de vidrio solo que muchos no lo quieren ver. Ni asumen sus errores, ni enfrentan sus problemas, por qué ? Porque están más pendiente de lo que hace el de al lado. Grave error mientras juzgas al de al lado te estancas en tu mierda.- Yo Hoy estoy tan pendiente de mis actos qué puedo ser feliz, porque he enfrentado y sigo enfrentando mis temas por mas duros que sean, por qué soy mujer, porque soy fuerte y valiente. y los que critican les causa envidia ver a una persona ser Feliz porque Ellos no pueden serlo, y claro porque no viven su vida, viven la de los demás. #SonBienPatudos 🧟‍♂️ #TienenLaCagaEnSusVidas y se las dan de perfectitos ☠️ sorry por la descarga pero porque tengo que quedarme callada por qué ? Por las marcas ? por los que no me tiene buena ? , por qué ?