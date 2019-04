Puedes ganar dinero comiendo lo que las personas que están a dieta no pueden

Estar a dieta no es nada fácil, ya que despedirse de los deliciosos panes, frituras y golosinas puede ser más difícil de lo que se piensa, si bien estos alimentos aportan miles de calorías innecesarias, no podemos negar que su sabor hace que salivemos con tan solo pensar en ellos. Es por eso que muchas personas decididas a cambiar su vida han optado por una vía poco usual, ver a otros comer lo que ellos no pueden.

Peinados que toda chica con cabello largo debe conocer Estos son los peinados que te ayudarán a proteger tu cabello del clima y la contaminación para preservar su brillo.

Personas a dieta contratan "comedores profesionales"

Para estas personas el ver a alguien ingerir las cosas que están prohibidas para ellos puede ser tan placentero como si la estuvieran comiendo ellos mismos.

dieta

Quienes reciben dinero a cambio de comer lo que sus clientes les pidan, se denominan "comedores profesionales" e incluso suben videos a Internet comiendo pizzas, tacos, donas y demás. Las personas interesadas en sus servicios pagan por la comida y añaden un "donativo" para ellos, in embargo este trabajo no es tan fácil como parece, ya que el comedor debe hacer la experiencia tan placentera como si la persona que lo ve estuviera comiendo a lado de él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🍎🍩🍡🥨모라🍕🍣🥟🍚 (@sweet.mukbang_) el 18 Abr, 2019 a las 10:25 PDT

Sin duda este es el trabajo soñado de muchas personas y aunque ahora goza de gran popularidad en oriente, no dudamos que pronto muchas personas se interesen por emprender un negocio similar en Latinoamérica.

Te recomendamos en video: