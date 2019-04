"Se viene un álbum grandioso": Las crueles bromas sobre el divorcio de Adele que abarrotaron las redes sociales

Adele se separó de quien fue su esposo por dos años, con quien comparte a un hijo de seis años. El representante de la cantante reveló detalles de cómo la expareja pretende criar al pequeño.

La cantante, de 30 años, y el padre de su hijo, Simon Konecki, de 45, decidieron ir por caminos separados, luego de que su matrimonio se confirmara en febrero de 2017.

Adele se separa de su esposo y padre de su hijo tras dos años de matrimonio tuvieron 7 años de relación

"Adele y su pareja se separaron", anunció el representante de la cantante, Benny Tarantini, en un comunicado al portal HollywoodLife. La estrella británica y Simon no permitirán que esta separación afecte la forma en que hacen de padre a su hijo de seis años, Angelo Adkins.

Redes sociales se volvieron crueles por divorcio de Adele

Tras el anuncio, los usuarios de las redes sociales reaccionaron. Los bromistas recordaron que la mayoría de los grandes éxitos de la estrella fueron producto de la inspiración por rupturas amorosas.

"Se viene un álbum grandioso", "los Grammy ya recibieron una notificación", "los fanáticos están celebrando, fueron algunos de los comentarios que publicaron los usuarios en Twitter.

The Grammy’s getting a notification that Adele is getting a divorce pic.twitter.com/r9HX5MQROB — Fuckabee Sanders™ (@FuckabeeSanders) April 20, 2019

Las crueles bromas estuvieron lejos de darle apoyo a la celebridad, por lo que generaron el rechazo de algunos fanáticos.

Adele fans getting ready for next album after she announced separation from her husband #Adele

pic.twitter.com/8YnQuxo2SJ — 🍋🍋 (@ImSoGayyyyyyyyy) April 20, 2019

"Amo a Adele y su música, pero usar su divorcio y su dolor para bromear sobre un nuevo álbum es asqueroso. Ella tiene un hijo y su esposo fue / es una gran parte de su vida. Ten un poco de decencia. Si ella decide salir con un álbum, espero que le sirva como una salida positiva", dijo una tuitera.

