Loreto Aravena responde a las críticas tras asistir a formalización de Nicolás López

Durante la formalización a Nicolás López, unas de las personas que se dirigió hasta los tribunales fue Loreto Aravena. La actriz y amiga del cineasta llegó a la audiencia para brindarle su apoyo, una acción que fue muy criticada en redes sociales, y sobre la que habló en el programa Síganme los Buenos.

"Lo que pasa es que yo soy amiga de Nicolás y he estado del otro lado de esta situación, que la entiendo absolutamente porque entiendo los tiempos en que vivimos. Entiendo que es un período de crisis profunda a nivel social, donde hay que hacer cambios que tienen que ser radicales", dijo en conversación con el animador Julio César Rodríguez.

Además, consultada por las conductas de Nicolás López, comentó que "sí es una persona deslenguada, sí habla muy frontalmente… Pero creo que el 85 por ciento de los chilenos se maneja -o se manejaba- con esa irreverencia que nosotras las mujeres teníamos muy naturalizada y que no corresponde. No corresponde que nadie te diga una tontera que tú no quieres escuchar".

En este contexto, el animador le preguntó si cree en la inocencia de su amigo, a lo que Loreto Aravena respondió tajantemente.

"Yo creo que si vamos a hacer cambios en nuestra sociedad, hay que hacerlos de la mejor manera posible. Si nosotros queremos darles un mensaje a las mujeres que están siendo abusadas en sus trabajos, por ejemplo… No podemos hacerlo por la vía de la prensa, porque hay mujeres que no tienen esa palestra. No podemos hacerlo a través de la funa, porque hay muchas que no tienen más de medio millón de seguidores como yo. ¿Qué les decimos a esas niñas que no tienen ese espacio? Que están igual de desvalidas", dijo.

"Me parece que la funa no es la forma. La vía correcta es la legal. Y en el caso de Nicolás, todavía no se han visto las pruebas del lado de él. Cuando se vean, que la ley juzgue lo que haya que juzgar y condenen lo que haya que condenar", agregó.

