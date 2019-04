Los horribles comentarios a Joy Huerta al anunciar que tendrá un hijo con su esposa

La cantante Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, abrió su corazón a los fanáticos para anunciarles que será madre de una hija con su esposa, a la que conoció desde hace 7 años.

“Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino”, escribió Joy en un post donde compartió un ultrasonido de su bebé.

“Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida”.

Esto generó un shock en los fanáticos que poco conocían de la vida sentimental de Joy, ya que siempre ha sido muy reserva en ese aspecto.

Muchos la felicitaron por esta gran noticia, admirando su valentía para reconocer ante el mundo su preferencia sexual y le desearon lo mejor a su nueva familia que está por comenzar con su primogénito.

“Wow 7 años para hablar de esto, realmente demuestras valentía, gracias por inspirar a muchos a no temer por amor. Besos para tu bebé y tu esposa”, expresó en Instagram el usuario @oh_mimii.

“Cuánta alegría me da esta hermosa noticia. Felicitaciones!! Lo más importante es la felicidad y tener con quien compartir la belleza y la locura de este mundo. Me gustaron mucho tus palabras, nada más verdadero que eso”, agregó @ivanacaro.

Los comentarios destructivos que recibió Joy Huerta

Los homofóbicos no tardaron en aparecer ante la noticia de Joy. “Los amamos, pero Dios detesta su pecado”, escribió el usuario @carliieliza.

“Dios tenga misericordia de la pequeña”, “¿Gracias a Dios? Deberías tener un poco de cuidado al referirte a Dios. Te lo aseguro, Dios no está de acuerdo con eso”, agregó en otros comentarios.

“¿Y se embarazó con un consolador?”, cuestionó otro usuario @walther6118. “Qué decepción”, agregó @elendiazvargas.

@bianka_isabel comentó: "Dios ama al pecador, mas no el pecado, o sea, no la juzgo por ser lesbiana, Dios la ama a ella pero no su pecado, pues creo en las familias de padre y madre no hombre y hombre y mujer y mujer".

@lalita.unica "¿Por qué no adoptan? Ya de por sí con su oblicuidad corta lo natural, adopten y contribuyanle en algo al mundo y niños que necesitan amor y un hogar. Me decepcionaste Joy".

