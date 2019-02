Alejandra Fosalba se suma a Canal 13 para su próxima teleserie nocturna

Durante este jueves, Canal 13 confirmó que la actriz Alejandra Fosalba se suma a su área dramática, a través de AGTV Producciones.

La intérprete formará parte de la próxima nocturna de la estación, que busca repetir el éxito de Pacto de Sangre y que ya ha sumado otros rostros, como Julio Milostich.

"Estoy feliz de volver a Canal 13. No me olvido que fue este canal el que primero creyó en mí cuando tenía 19 años. Siento que me incorporo a esta coproducción con AGTV de la mejor forma porque están haciendo teleseries con nuevos aires y me voy a reencontrar con muchos amigos en los que confío totalmente", declaró Fosalba.

Y es que la actriz comenzó su carrera en 1990 en la estación y estuvo cuatro años trabajando en este canal, hasta que se cambió a TVN, donde estuvo hasta el año 2017.

