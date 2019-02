Los mejores memes de San Valentín para quienes están solos o acompañados

En San Valentín todos siempre buscan compartir con sus parejas, pero también es un clásico compartir memes chistosos.

Muchos se enfocan en lo complicadas que pueden ser las relaciones, el nivel de romanticismo del día o la tristeza de estar soltero.

"Sabes, tu me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo, una canción que nunca existió y un lugar al que no creo que haya ido nunca."#FelizDiaDeSanValentin pic.twitter.com/K1dvawdJeQ

— Mina Simpson 🍀 (@MinaSimpson7) February 14, 2019